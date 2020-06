Creditreform: Berlin belegt Platz 2 im Pleiteranking

Nur Bremen schnitt mit 116 Insolvenzen je 10 000 Unternehmen noch schlechter ab, wie Creditreform am 15. Juni 2020 in Düsseldorf mitteilte. Berlin lag in der ersten Jahreshälfte über dem Bundesdurchschnitt von 54 Insolvenzen je 10 000 Unternehmen. Das Nachbarbundesland Brandenburg verzeichnete 44 Pleiten je 10 000 Unternehmen. Am geringsten war die Pleitegefahr bei Firmen in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils 30 und 36 Insolvenzen je 10 000 Unternehmen.