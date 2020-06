Flughafen BER: Studie sieht Nachfrage nach Gewerbeflächen

Die Öffnung des Hauptstadtflughafens BER bringt nach einer Studie eine so große Nachfrage nach Gewerbeansiedlungen im Umfeld mit sich, dass die Flächen dafür nicht reichen werden.

Die Deckung der prognostizierten maximalen Nachfrage von rund 870 Hektar bis zum Jahr 2030 sei auch dann nicht möglich, wenn alle verfügbaren Flächen aktiviert würden, heißt es in einem Konzept der Wirtschaftsförderung Brandenburg, das sie am Mittwoch (10. Juni 2020) im Wirtschaftsausschuss des Landtags in Potsdam vorstellte. Nach mehreren geplatzten Terminen soll der Airport BER nun am 31. Oktober 2020 öffnen.