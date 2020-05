Bund hilft Wirtschaftsförderern bei Investorengewinnung

Um mehr Investoren in die Lausitz zu holen, wird die Wirtschaftsförderung von Brandenburg und Sachsen künftig vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) unterstützt.

Die Hilfe laufe über drei Jahre, wie die Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) und Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS) am Freitag mitteilten. Zielregionen seien Asien und Nordamerika in den Branchen Mobilität sowie Energie- und Umwelttechnologien. Vereinbart wurde zudem eine enge Zusammenarbeit mit der Standortmarketing-Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, Germany Trade & Invest (GTAI).

Erste Unternehmen erfolgreich angesiedelt

Mit internationalen Ansiedlungen wie der japanischen Firma Fuji Oil in Golßen (Dahme-Spreewald), dem spanischen Unternehmen Tradebe in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) sowie den beiden Schweizer Niederlassungen von Yellow Tec in Görlitz und Belimo Automation in Großröhrsdorf (Bautzen) sei die Investorenwerbung für die Lausitz im Jahr 2019 bereits erfolgreich gestartet, hieß es übereinstimmend.