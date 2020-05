Gewerkschaft und BUND befürchten Stellenabbau bei der Deutschen Bahn

Die Gewerkschaft EVG und der Umweltverband BUND haben vor einem Stellenabbau bei der Deutschen Bahn gewarnt.

Deutsche Bahn wichtig zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzziels

EVG und BUND erklärten, für die Mobilitätswende in Deutschland seien die Schiene insgesamt und die Deutsche Bahn im Besonderen von zentraler Bedeutung, um die Emissionen im Verkehrssektor deutlich zu reduzieren. Damit das Pariser Klimaschutzziel eingehalten werden könne, brauche es mehr Investitionen in die Schieneninfrastruktur. Hommel sagte laut einer Mitteilung vom Freitag, Einsparungen wären kontraproduktiv. «Es sind die Mitarbeitenden, die das Rad am Laufen halten. Weniger Personal und reduzierte Angebote sorgen am Ende für eine verringerte Nutzung; bei den Eisenbahnen insgesamt, aber auch im Busbereich.»