500 Millionen Euro Soforthilfe in Brandenburg ausgezahlt

In Brandenburg sind bislang 500 Millionen Euro aus dem Landesprogramm zur Corona-Soforthilfe ausgezahlt worden.

Das Geld sei an 60 000 Solo-Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen gegangen, sagte Tillmann Stenger, Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank des Landes Brandenburg, am Montag auf Anfrage. Nach acht Wochen sei das Programm auf der Zielgeraden.

Anträge werden auch am Wochenende bearbeitet

In der Regel werden Stenger zufolge pro Jahr rund 5000 Anträge im Rahmen der rund 150 Förderprogramme bearbeitet. Diese Bewilligungen seien mit viel Engagement und Mehrarbeit auch an den Wochenenden von den Mitarbeitern erledigt worden. «Wir starten jetzt in den Endspurt, um die noch vorliegenden knapp 14 000 Anträge zu bearbeiten.»