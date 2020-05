Aufsichtsrat berät über Geldprobleme der Berliner Flughäfen

Hatte in den Vorjahren stets der Bau des neuen Hauptstadtflughafens BER das Unternehmen in die roten Zahlen gedrückt, ist in der Corona-Krise auch das operative Geschäft in Schieflage geraten. Im vergangenen Jahr gab es an den Flughäfen Tegel und Schönefeld durchschnittlich noch rund 100 000 Passagiere pro Tag, jetzt sind höchstens 1000.