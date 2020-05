Zalando blickt zuversichtlich aufs Geschäftsjahr

Trotz hoher Verluste in der Corona-Krise geht der Online-Modehändler Zalando von einem profitablen Geschäftsjahr 2020 aus.

Das Berliner Unternehmen hat aufgrund der einbrechenden Nachfrage in der Krise im ersten Quartal einen Verlust von 86,4 Millionen Euro gemacht, wie Zalando am Mittwochabend (06. Mai 2020) mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte das Minus noch bei 17,6 Millionen Euro gelegen. Der bereinigte Betriebsgewinn lag damals bei 6,4 Millionen Euro. Mit der Pandemie fiel er nun im ersten Quartal auf 98,6 Millionen Euro ins Minus. Grund war auch eine Sonderabschreibung auf den Warenbestand in Höhe von 40 Millionen Euro. Der Umsatz stieg indes um mehr als 10 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro.