Senat will Hilfspakete für Kultureinrichtungen beschließen

Der Senat beschließt am 05. Mai 2020 voraussichtlich ein Hilfsprogramm für Kultureinrichtungen in der Corona-Krise. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatte bereits vor vier Wochen angekündigt, dass im Zuge des Programms 30 Millionen Euro zumeist in Form von Zuschüssen fließen sollen.

© dpa

Informationen zum Coronavirus Pressemitteilungen, Statistiken und Maßnahmen: Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Inzwischen sind die Details ausgearbeitet. Thema im Senat könnte auch eine Maskenpflicht für das Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen sein. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte eine solche Verordnung in der Vorwoche angekündigt.

© harbucks – stock.adobe.com Berlin-Profimail: Für Familien und Firmen Zeigt, dass Ihr Berliner seid! – mit der Berlin-Profimail für die ganze Familie oder die Firma. Sichere Dir jetzt gleich fünf Mal einen Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. mehr

Lockerungen für Gastronomie geplant Die Sitzung des Senats findet einen Tag vor der nächsten Schaltkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs statt. Dabei soll es am Mittwoch nicht zuletzt um weitere Lockerungen etwa in der Gastronomie und Hotellerie gehen. Nach der Schalte trifft sich der Senat zu einer Sondersitzung, bei der Öffnungsperspektiven für die Gastronomie großen Raum einnehmen dürften. Einige Länder haben bereits angekündigt, Gaststätten Mitte Mai eine Öffnung zu ermöglichen, Niedersachsen will zudem Hotels ab 25. Mai unter Auflagen einen Neustart nach wochenlanger Schließung erlauben.

© dpa Friseure öffnen wieder Salons Nach wochenlanger Schließung in der Corona-Krise dürfen Friseurinnen und Friseure ab Montag wieder ihre Salons öffnen - allerdings mit einigen Einschränkungen. mehr

© dpa Berliner Studenten können Geld für Technik beantragen Studentinnen und Studenten in Berlin sollen eine Finanzspritze bekommen können, wenn ihnen Technik wie ein Headset oder ein Laptop zur Teilnahme am digitalen Sommersemester fehlt. mehr