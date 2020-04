Pop knüpft Hilfe für Autobranche an Bedingungen

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) lehnt eine generelle Prämie für Autokäufer ab.

«Es geht um die Zukunft der deutschen Automobilindustrie und nicht um eine Reise in die fossile Vergangenheit», sagte Pop am Mittwoch. (29. April 2020) «Ein Weiter-so mit einer Abwrackprämie für nicht mehr zukunftsfähige und klimaschädliche Antriebe wäre auch wirtschaftlich ein Wahnsinn.» Pop fordert, Hilfen für die Autoindustrie an ökologische Kriterien zu knüpfen. «Wir dürfen nicht die Chance auf eine Revolution der Antriebstechnologie verspielen.»

Pop will Investitionen an umweltfreundliche Antriebe knüpfen Damit nach der Krise ein neues und nachhaltiges Wirtschaftswunder wachsen könne, müsse jetzt in emissionsfreie Antriebe investiert werden, betonte Pop. «Wer jetzt wieder den Umstieg verschläft, wird in den kommenden Jahren eine harte Landung erleben.» Die Regierungschefs der drei Autoländer - Stephan Weil (SPD), Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne) - wollen sich am Mittwochnachmittag zusammenschalten. Weil hatte am Montag angekündigt, ein denkbares Prämienmodell zu prüfen. Söder sagte der «Süddeutschen Zeitung»: «Ich bin für eine sehr umfassende Strategie, wie wir der Automobilindustrie helfen.»

VW-Betriebsrat wünscht sich Prämie für Neuwagenkäufe und Abwrackprämie Volkswagen hat sich für eine weitreichende Förderung ausgesprochen. Man werde sich dafür starkmachen, «dass die Politik Geld für diesen Impulsstoß bereitstellt», erklärte VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh am Mittwoch in einem Brief an die Mitarbeiter. Nach den Vorstellungen des VW-Betriebsrats sollte ein Fördermodell unter anderem eine «Impuls-Prämie» für Neuwagenkäufe inklusive Leasing umfassen, die auch für moderne Verbrenner gilt. Außerdem möchte Osterloh eine «zusätzliche Abwrackprämie obendrauf», die es für verschrottete Altautos der Abgasnormen Euro-3 und Euro-4 gibt. Die deutschen Hersteller sollten sich nach Meinung von VW einig sein, die staatlichen Mittel «je nach zugesagter Summe womöglich sogar zu verdoppeln, zumindest aber die Wechselkosten zu übernehmen».

