Online-Marktplatz für Alltagsmasken in Berlin gestartet

Unter der Internetadresse www.alltagsmasken.berlin können sich Anbieter und Nutzer vernetzen, wie die Wirtschaftsverwaltung am Donnerstag (23. April 2020) mitteilte. Wie es hieß, richtet sich die Plattform vorwiegend an Firmen und Einrichtungen, die größere Stückzahlen benötigen oder anbieten. Der Verkauf wird dann nicht auf der Webseite abgewickelt, sondern direkt zwischen den Beteiligten. Am Donnerstag fand sich auf der Seite eine ganze Reihe von Angeboten ab einer Stückzahl von zehn Masken.