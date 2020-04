Deutsche-Wohnen-Übernahme: Vonovia zurückhaltend

Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat sich zu fortgesetzten Spekulationen über eine mögliche Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen sehr zurückhaltend gezeigt.

Zwar seien Akquisitionen Strategiebestandteil, eine derartige Transaktion in Berlin wäre aber nur realistisch, «wenn fundamentale Fragen geklärt wären und sie von einem entsprechenden Willen der Berliner Politik getragen würde», wie der Dax-Konzern am 23. April 2020 in Bochum mitteilte. Zudem habe aktuell die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie Priorität.