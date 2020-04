Investitionsbank: Weniger Kredite für Häuser und Wohnungen

Der jahrelange Ansturm auf Wohnungen und Häuser in Berlin erhält einen Dämpfer.

1,7 Milliarden Euro in der Corona-Pandemie ausgezahlt

Eine positive Bilanz zog die Bank über die Hilfen für Unternehmen, die durch die Pandemie in Not geraten. Die IBB hatte die Bearbeitung der vom Berliner Senat beschlossenen Förderhilfen übernommen. 225 000 Kleinunternehmer haben die Soforthilfe des Landes beantragt, einen Zuschuss von bis zu 5000 Euro. Rund 200 000 Anträge hat die IBB bewilligt, 1,7 Milliarden Euro ausgezahlt. Man habe die Erwartungen schnell und unbürokratisch umgesetzt, sagte Allerkamp. Ermittlungen wegen Betrugsverdachts gebe es lediglich in 71 Fällen. Bewilligt wurden auch rund 600 zinslose Rettungsdarlehen in Gesamthöhe von 75 Millionen Euro.