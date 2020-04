Dussmann verlässt China

Der Berliner Dienstleistungskonzern Dussmann zieht sich nach mehr als zwei Jahrzehnten aus China zurück.

Das Geschäft in China und Hongkong wurde an den Staatsfonds Citic Capital verkauft, wie Dussmann am Dienstag (21. April 2020) mitteilte. Die Dussmann-Gruppe wolle ihre Ressourcen auf ihr Geschäft in Europa und im Mittleren Osten sowie auf ausgewählte asiatische Märkte konzentrieren, sagte Vorstandsmitglied Hakan Lanfredi.