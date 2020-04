Pop: 800-Quadratmeter bieten Spielräume

Pop kündigte an, das Ziel sei, für die Versorgung der Berlinerinnen und Berliner im Rahmen dieser 800 Quadratmeter vieles zu ermöglichen. «Vorstellbar wäre auch, dass in Kaufhäusern Sonderflächen in dieser Größenordnung abgesteckt werden, in denen eingekauft werden kann», sagte Pop. «Das sind alles Dinge, die wir jetzt noch überprüfen wollen und auch müssen, um dann am Dienstag eine Regelung zu treffen, damit wir nächste Woche dann gemeinsam mit Brandenburg auch Öffnungen zulassen können.» Am Dienstag will der Senat bei seiner nächsten Sitzung eine entsprechende Verordnung beschließen.