Deutlich höhere Nachfrage im Online-Geschäft mit Möbeln

Angesichts geschlossener Möbelgeschäfte während der Corona-Krise weichen in diesen Tagen viele Verbraucher bei der Suche nach Sofa und Co. ins Internet aus.

«Es ist in der Tat so, dass wir in den letzten drei Wochen eine signifikant stärkere Nachfrage erlebt haben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und im Vergleich zu unserer Planung», sagte der Chef des Online-Möbelhändlers Home24, Marc Appelhoff, der Deutschen Presse-Agentur.