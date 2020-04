Senat sucht weiter nach Hilfen für größere Unternehmen

Der Berliner Senat sucht weiter mit dem Bund und der Wirtschaft nach Finanzlösungen für größere Unternehmen in der Corona-Krise.

«Wir sind dabei, mögliche Förderlücken zu identifizieren und möchten diese schließen», teilte die Senatsverwaltung für Wirtschaft nach einem Videotreffen mit Berliner Wirtschaftsvertretern am 03. April 2020 in Berlin mit. «Wir sehen hier ebenfalls die Not der Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten und Startups. Hierzu sind wir in Gesprächen und Abstimmungen - einerseits zum Nachtragshaushalt des Landes und andererseits mit dem Bund», hieß es.