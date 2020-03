BASF in Schwarzheide: Rund 200 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Der Chemiekonzern BASF schickt am Standort Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) 213 seiner rund 2000 Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Das Unternehmen reagiert nach eigenen Angaben damit auf den deutlichen Nachfragerückgang in Abnehmerbranchen wie etwa der Automobilindustrie. Dort habe der Produktionsstopp verschiedener Hersteller zu Absatzeinbrüchen für mehrere Betriebe am Lausitzer Produktionsstandort geführt, wie BASF am Montag (30. März 2020) weiter mitteilte. Von Kurzarbeit betroffen sind zunächst Mitarbeiter, die in Anlagen arbeiten, in denen technische Kunststoffe, Wasserbasislacke und Schaumstoffe hergestellt werden.