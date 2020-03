Handelskammer sieht mögliche Schutzmaskenproduktion in Berlin positiv

Den Vorschlag hatten der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Donnerstag (26. März 2020) im Abgeordnetenhaus gemacht . «Wir sind im Austausch mit den Branchenverbänden und Innungen, um nach Wegen zu suchen, wie Unternehmen und Selbstständige in der Textilwirtschaft bei der Produktion von dringend benötigter Schutzausrüstung unterstützen können», sagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm am Freitag. «Die gut 450 textilverarbeitende Betriebe in Berlin haben sicher nicht die Möglichkeiten wie große textilverarbeitende Konzerne. Aber jeder Beitrag zählt.»