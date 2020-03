Corona-Soforthilfe für Unternehmen: Großer Andrang

Die Corona-Soforthilfen haben am Freitag (27. März 2020) einen Ansturm von Unternehmern ausgelöst.

Nach Freischaltung der Online-Anträge steuerten mehrere Zehntausend Interessenten die Website der Investitionsbank Berlin an. Nutzer mussten mehr als eine Stunde warten, um die Formulare ausfüllen zu können. Am frühen Nachmittag waren mehr als 60 000 Nutzer in der Warteschlange.