Schwarzheide: BASF plant Produktion von Desinfektionsschutz

Der Chemiekonzern BASF in Schwarzheide plant die Produktion von Hand-Desinfektionsmitteln als Reaktion auf Engpässe in der Corona-Krise.

Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag (24. März 2020) auf Nachfrage. «Wir sehen die Möglichkeit, das in unserer Anlage zu produzieren», sagte er. Momentan sei man in der Phase, das bis zum Ende der Woche zu überprüfen. Noch fehlten behördliche Freigaben. In der Konzernzentrale in Ludwigshafen stellt BASF bereits entsprechende Mittel her. Zuvor hatte der rbb berichtet.