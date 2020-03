Corona: 5400 Unternehmen fragen nach Hilfen in Brandenburg

In der Corona-Krise haben sich bisher 5400 Unternehmen Hilfen bei der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) wegen Hilfen gemeldet.

Das teilte das Wirtschaftsministerium am Montag (23. März 2020) mit. Allein am Wochenende seien rund 1700 Anfragebögen online eingegangen, sagte WFBB-Geschäftsführer Steffen Kammradt. Größte Branchengruppen in Brandenburg seien mit über 75 Prozent Dienstleister, Handel und Gastronomie. Mehr als 90 Prozent der Anfragenden hätten weniger als 10 Beschäftigte. Das Ministerium und die WFBB sind Erst-Anlaufstellen für Unternehmen in akuten betriebswirtschaftlichen Schwierigkeiten.