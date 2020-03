Anträge auf Finanzhilfen für Unternehmen ab Donnerstag möglich

Das gelte auch für alle kleinen und mittleren Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten, teilte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop am Mittwoch (18. März 2020) mit. Darunter fielen etwa Restaurants und Clubs . Für die Anträge ist die Berliner Investitionsbank (IBB) zuständig. Der Senat hatte zu Beginn der Woche angekündigt, in einem ersten Schritt ein Volumen von bis zu 100 Millionen Euro an Überbrückungskrediten über die IBB bereitzustellen.