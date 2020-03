Pop: Coronakrise wird sich deutlich in das Jahr hineinziehen

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) glaubt nicht, dass die Coronakrise nur ein kurzfristiges Problem wird.

Die Krise werde sich deutlich in das Jahr hineinziehen, sagte die Politikerin am Freitagabend in der rbb-«Abendschau». Sie sei eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderung. Berlin werde alles tun, was in seiner Macht stehe, um Unternehmen zu helfen, aber ohne den Bund gehe das nicht, erklärte Pop weiter.