Wirtschaftsministerium stärkt Schwedt als Industriestandort

Brandenburgs Wirtschaftsministerium will Schwedt (Uckermark) als Industriestandort stärken.

Dazu übergab Minister Jörg Steinbach (SPD) am Mittwoch (11. März 2020) im Rahmen des Programms «Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» (GRW) einen Fördermittelbescheid von rund 592 000 Euro an die Stadt. Mit dem Geld soll Industriemanagement aufgebaut werden. So soll die Entwicklung eines Innovationscampus vorangebracht werden. Daneben sind die Errichtung eines Gewerbezentrums und eine berufliche Ausbildungsstätte geplant. Sie soll in der Nähe zum Papierhersteller Leipa entstehen.