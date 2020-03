IBB: Hoteliers und Händler erhalten vergünstigte Darlehen

Berliner Hoteliers, Gastronomen und Händler erhalten in der Coronavirus-Krise vergünstigte Darlehen der landeseigenen Förderbank IBB.

Deren Liquiditätsfonds werde für diese Branchen geöffnet, teilte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am 09. März 2020 nach einem Treffen mit Verbänden mit. «Wir sehen auch in Berlin, dass in einigen Branchen eine angespannte Situation vorherrscht», sagte sie zur Begründung. Mit Hilfe des Liquiditätsfonds der Investitionsbank Berlin (IBB) können sich Unternehmen bis zu eine Million Euro leihen, sofern es einen weiteren Geldgeber gibt. Dabei fallen bis zu zwei Jahre lang keine Tilgungszahlungen an.