Dehoga: Unternehmen leiden teils erheblich unter Coronavirus

Abgesagte Veranstaltungen, stornierte Geschäftsreisen und Urlaube: Die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus machen vielen Berliner Hotels und Gastronomen zu schaffen.

94 Prozent von 253 befragten Betrieben gaben in einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) an, coronabedingte Umsatzeinbußen für die Monate Februar und März zu verzeichnen. Das teilte er am 06. März 2020 mit.