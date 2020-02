Messe Berlin will Freitagabend über ITB informieren

Die Messe Berlin will bis Freitagabend (28. Februar 2020) bekanntgeben, ob die Reisemesse ITB in der nächsten Woche angesichts des neuartigen Corona-Virus wie geplant stattfinden kann.

Derzeit stimme man sich mit Bundes- und Landesbehörden zum weiteren Vorgehen ab, teilte das Unternehmen am Freitagmittag mit. Verwiesen wurde auch auf die Sitzung des Krisenstabs der Bundesregierung am Freitag. Die fünftägige Messe mit rund 10 000 Ausstellern soll eigentlich am Mittwoch beginnen.