IG Metall zu Alstom: Verunsicherung für Hennigsdorf beenden

Nach der Ankündigung des französischen Bahnherstellers Alstom, die Zugsparte von Bombardier zu übernehmen, fordert die IG Metall Sicherheit für die Beschäftigten am Standort Hennigsdorf bei Berlin.

«Alle Arbeitsplätze in Hennigsdorf - dazu zählt Produktion, Entwicklung und auch die internationale Verwaltung - müssen erhalten bleiben», wie Stefanie Jahn, Bevollmächtigte bei der IG Metall Oranienburg und Potsdam, am Dienstag (18. Februar 2020) mitteilte. Sollten Umstrukturierungen anstehen, könnten diese nur erfolgreich gemeinsam mit den Beschäftigten, dem Betriebsrat und der Gewerkschaft gelöst werden, so Jahn.

Der französische TGV-Hersteller Alstom hatte am Montag angekündigt, die Zugsparte des kanadischen Konkurrenten Bombardier zu übernehmen. Eine Absichtserklärung wurde bereits unterschrieben, der Deal soll im ersten Halbjahr 2021 endgültig abgeschlossen werden. Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge zeigte sich optimistisch, dass die EU-Kommission die Übernahme billigen wird. Am Standort Hennigsdorf arbeiten nach Gewerkschaftsangaben rund 2000 Stammbeschäftigte, hinzu kommen rund 500 Leiharbeiter.

Verunsicherung unter Mitarbeitern von Bombardier

Die gegenwärtige Situation schaffe eine hohe Verunsicherung der Beschäftigten, die schnellstmöglich beendet werden müsse, so Olivier Höbel, IG Metall-Vertreter im Bombardier-Aufsichtsrat, in einer Erklärung vom Freitag. Der für die Bahnindustrie zuständige Vorstand Jürgen Kerner forderte: «Die Unternehmen müssen schnellstens Stellung zu den Fusionsgerüchten nehmen.» CDU-Fraktionschef Jan Redmann sagte am Dienstag in Potsdam: «Wir hoffen sehr, dass damit kein Abbau von Arbeitsplätzen verbunden sein wird.»