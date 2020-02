Hälfte der chinesischen Aussteller sagt Fruit Logistica ab

Rund die Hälfte der Aussteller aus China auf der diesjährigen Fruchtmesse Fruit Logistica in Berlin haben ihre Teilnahme wegen der Coronavirus-Ausbreitung abgesagt.

«Die anderen Aussteller werden Repräsentanten von Europa oder anderen Ländern aus senden», sagte Madlen Miserius, eine Fruit-Logistica-Managerin am 04. Februar 2020 in Berlin. Erwartet worden waren rund 100 Aussteller aus dem Land. Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» (Dienstag) berichtet.

© Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Das Coronavirus, das in Wuhan in China erstmals nachgewiesen wurde, breitet sich aus. Grund, in Panik zu verfallen? Noch nicht. Die wichtigsten Fakten. mehr