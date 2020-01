Cewe verlagert Druckproduktion von Berlin nach Dresden

Der Fotodienstleister Cewe verlagert seine Druckproduktion von Berlin nach Dresden.

Ab Mitte des Jahres sollen bei Saxoprint in der sächsischen Landeshauptstadt auch große Teile der Aufträge der Berliner Cewe-Tochter Laserline produziert werden, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwochabend (22. Januar 2020) in Oldenburg mitteilte. Die Konzentration der Produktion bei Saxoprint steigere die Produktionseffizienz. Der Vertrieb werde bei Laserline in Berlin ausgebaut.