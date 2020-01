Grüne Woche: «Jeder soll sich hier äußern können»

Vor der Agrarmesse Grüne Woche rufen die Veranstalter Kritiker der Landwirtschaft und der Ernährungsindustrie zur Diskussion auf.

«Die Kernaufgabe besteht darin, hier eine faire Bühne für jeden zu bieten», sagte Messechef Christian Göke am Mittwoch in Berlin. «Jeder soll sich hier äußern können, jeder soll hier Gehör finden.» Kritiker werfen den Landwirten immer wieder vor, auf Kosten von Umwelt, Tieren und Klima zu wirtschaften. An einer Großdemonstration für eine Agrarwende an diesem Samstag (18. Januar 2020) in Berlin sind in einem breiten Bündnis auch Bauern beteiligt.