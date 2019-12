VW will für neue Software-Einheit 2500 Experten einstellen

Für seine neue Software-Einheit will Volkswagen im kommenden Jahr 2500 Experten einstellen.

Zusätzlich bilde VW Hunderte von Software-Entwicklern selbst aus, teilte der Autobauer am Sonntag (29. Dezember 2019) in Wolfsburg mit. Ab Anfang 2020 will VW, wie bereits angekündigt, die Kompetenzen in der Fahrzeug-IT zusammenführen und mittelfristig deutlich aufstocken. Bis 2025 sollen es inklusive externer Einstellungen, Firmenübernahmen und Fachleute aus den Konzernmarken mehr als 10 000 IT-Experten werden. Sie sollen die Zuständigkeiten für Fahrzeug-Software bündeln, am Ende auch in einer eigenen Marke.