Kein Umsatzwachstum mehr bei der Messe Berlin

Die Messe Berlin legt 2019 beim Umsatz nicht mehr zu. Anders als in früheren Jahren rechnet der Konzern auf Basis der vorläufigen Zahlen mit keinem Plus.

Allerdings habe es 2017 anders als in diesem Jahr gleich zwei Großveranstaltungen in der Hauptstadt gegeben, den 36. Evangelischen Kirchentag im Mai und das Turnfest im Juni, wie der Vorsitzende der Geschäftsführung der Messe Berlin, Christian Göke, erläuterte. Im wiederkehrenden Kerngeschäft habe die Messe um einen zweistelligen Millionenbetrag zugelegt. Zum Gewinn gab es keine Angaben.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat die bisher in Frankfurt am Main beheimatete Automesse deutschlandweit ausgeschrieben. Neben Berlin bewerben sich unter anderem auch Stuttgart, München und Hamburg. Die Messe soll sich nach den Vorstellungen des Verbandes zu einer umfassenden Mobilitätsplattform wandeln.

Beschlossene Sache ist bereits der Ausbau des Auslandsgeschäfts, wie Göke ankündigte. So startet etwa als weiterer Ableger der Reisemesse ITB im kommenden Jahr die ITB India in Mumbai. Ein Beispiel für neue Aktivitäten in Berlin ist die MES Expo, eine Fachmesse für Zulieferer in der E-Mobilitätsbranche, die im November Premiere hatte.