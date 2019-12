Zahlungsanbieter Klarna plant neuen Standort in Berlin

Der Zahlungsanbieter Klarna eröffnet nächstes Jahr einen neuen Standort für mehr als 500 Beschäftigte in Berlin.

Der sogenannte Tech Hub solle helfen, Produkte und Dienstleistungen auszubauen sowie Kunden und Händler in Europa und den USA besser zu bedienen, teilte das schwedische Unternehmen am Donnerstag (14. Dezember 2019) mit. In den Büros sollen Produktentwickler, Verkäufer und Marketingfachleute arbeiten. Klarna solle vom reinen Zahlungsanbieter zu einem «globalen Shopping-Ökosystem» werden.