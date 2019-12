35-Stunden-Woche im Osten: IG Metall verhandelt nicht weiter

Die IG Metall ist bei ihrem Bemühen um die flächentarifliche 35-Stunden-Woche der Metall- und Elektroindustrie im Osten vorerst gescheitert.

IG Metall will weiter für 35-Stunden-Woche im Osten kämpfen

Die Tarifkommissionen der IG Metall planten, das weitere Vorgehen zu Beginn des neuen Jahres zu beraten, kündigte die Gewerkschaft an. Die im Oktober gestartete Betriebsoffensive solle weiterlaufen und die 35-Stundenwoche Betrieb für Betrieb erkämpft werden. Zuletzt war die Gewerkschaft mit dem Versuch, die Arbeitszeit in den ostdeutschen Bundesländern an die 35-Stunden-Woche im Westen anzugleichen, 2003 gescheitert. Auch im aktuell gültigen Manteltarif von Anfang 2018 sind weiter 38 Stunden festgeschrieben. Beide Seiten hatten sich in dem Vertrag aber auf erneute Gespräche über eine Angleichung verständigt. Dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall zufolge arbeiteten im Dezember vergangenen Jahres knapp 500 000 Menschen in der Metall- und Elektroindustrie in den ostdeutschen Ländern. Tariflich beschäftigt waren davon ein Jahr zuvor 80 000.