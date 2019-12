Sie befinden sich hier: Startseite Wirtschaft Nachrichten

Berlin hat die meisten Unternehmensinsolvenzen

In Berlin sind in diesem Jahr im Bundesvergleich die meisten Unternehmen in die Knie gegangen.

An zweiter Stelle liegt Hamburg mit 86 Insolvenzen je 10 000 Unternehmen, Thüringen ist mit 33 am wenigsten betroffen. «Dabei dürften die regionale Branchenstruktur sowie auch unterschiedliche Altersstrukturen der Unternehmen für diese Unterschiede mitverantwortlich sein», hieß es bei Creditreform.

Steigende Zahl von Privatinsolvenzen in Berlin Der Dienstleister schätzt, dass in diesem Jahr in der Hauptstadt 1420 Firmen den Gang zum Insolvenzgericht antraten, 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr - während die bundesweite Zahl nach Jahren des Rückgangs stagnierte. Auch die Zahl der Verbraucherinsolvenzen stieg demnach in Berlin: Sie erreichte 980 und stieg mit 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr deutlich stärker als die Zahl der Einwohner.

Insolvenzen sind Folge der schwächeren Konjunktur «Der seit Jahren andauernde Rückgang der Insolvenzen in Deutschland geht zu Ende», erklärte die Auskunftei. «Die konjunkturelle Abschwächung in Deutschland schlägt sich zunehmend in den Insolvenzzahlen nieder.» Etwa jeder achte Berliner gilt als überschuldet - das heißt, die Zahlungspflichten sind auf Dauer höher als die Einkommen.

