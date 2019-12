Brandenburg reagiert skeptisch auf Standortfrage für IAA

Weder vom Standort als auch von der Finanzierung sei dies bisher in irgendeiner Form denkbar, hieß es am Montag (09. Dezember 2019) aus Regierungskreisen in Potsdam . Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hatte Ende November 2019 ein neues Konzept für die Messe IAA Pkw angekündigt, die zuletzt schwächelte. Die Messe fand bisher alle zwei Jahre in Frankfurt/Main statt. Sie soll zu einer umfassenden Mobilitätsplattform umgewandelt werden.