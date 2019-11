Nach Insolvenz: Justiz beschäftigt sich mit «Lila Bäcker»

Die Backkette Lila Bäcker (Pasewalk) muss sich nach überstandener Insolvenz weiter mit Prozessen am Rostocker Landesarbeitsgericht und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft auseinandersetzen.

Gelder im großen Stil veruntreut?

Laut Staatsanwaltschaft besteht der dringende Verdacht, dass die frühere Geschäftsführung Gelder in größerem Stil veruntreut und die Firmengruppe bis 2018 in «erheblichem Maß» geschädigt hat. Dazu hatte es auch Durchsuchungen an mehreren Standorten gegeben. Bei Prozessen am Arbeitsgericht Neubrandenburg war bekannt geworden, dass diese Geschäftsführung mit Mitarbeitern Sondervereinbarungen über sehr hohe Abfindungen geschlossen hatte, die auch bei eigener Kündigung gelten sollten. Das sahen die Nachfolger als «sittenwidrig und veruntreuend» an. Die Kläger gewannen in erster Instanz, die Kette legte Berufung ein und die Verfahren «landeten» am Landesarbeitsgericht.