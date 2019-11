Mongolische Industrie- und Handelskammer bald in Cottbus

Die Mongolische Nationale Industrie- und Handelskammer (MNCCI) hat künftig ein Büro in Cottbus.

Am Freitag (08. November 2019) wurde die Niederlassung im Beisein des mongolischen IHK-Präsidenten Otgondavaa Amartuvshin eröffnet. Südbrandenburger Unternehmen zeigten Interesse am Zielmarkt Mongolei und bewerteten ihn mit Blick auf die Lausitzer Kompetenzen im Bergbau und in der Energietechnik als strategisch vielversprechend, erklärte der Präsident der Industrie- und Handelskammer Cottbus, Peter Kopf, zur neuen Partnerschaft. Beide Kammern unterzeichneten einen Kooperationsvertrag. Es ist laut IHK das erste Mal, dass sich eine ausländische IHK in Südbrandenburg ansiedelt.