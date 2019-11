Delivery Hero liefert mehr und schneller

Ein verbessertes Serviceangebot und Investitionen in die Kundengewinnung zahlen sich für den Essenslieferanten Delivery Hero erneut aus. Die Bestellungen haben sich im dritten Quartal zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt, auch die Neukundenanzahl kletterte um 100 Prozent, wie das Unternehmen am 31. Oktober 2019 mitteilte.

Angesichts des deutlichen Wachstums schraubten die Berliner ihre Jahresziele für 2019 nun noch einmal hoch: Der Umsatz soll jetzt zwischen 1,44 und 1,48 Milliarden Euro liegen. Zuvor war das im MDax notierte Unternehmen noch von einem Wert am oberen Ende der zuletzt angepeilten Spanne von 1,3 bis 1,4 Milliarden ausgegangen. Allerdings schreiben die Berliner weiter rote Zahlen: Der anvisierte bereinigte Jahresverlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle nun am unteren Ende der Spanne von 370 bis 420 Millionen Euro liegen, hieß es. Das Geschäft in Europa soll mit Blick auf das vierte Quartal zumindest operativ die Gewinnschwelle erreichen.