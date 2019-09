Youtube Space: Neues Kreativ-Zentrum von Youtube in Berlin

Youtube hat am 24. September 2019 in Berlin ein neues Kreativ-Zentrum für Künstler und Youtuber eröffnet.

Auf mehr als 1500 Quadratmetern stehen mit dem Youtube Space drei professionell ausgestattete Videostudios sowie Räume für Schnitt und Tonaufnahmen an der Berliner Museumsinsel zur Verfügung. Auch Ruheräume und einen Co-Working-Place gibt es in den neuen Räumen in unmittelbarer Nachbarschaft der Hauptstadt-Niederlassung von Google.

Mindestanforderung für das Youtube-Kreativ-Zentrum: 10 000 Abonnenten

Youtube Spaces unterhält die Google-Tochter auch in Los Angeles, New York, Rio de Janeiro, London, Paris und Tokio. Bislang gab es im Berliner Stadtteil Tempelhof einen Youtube Space, das neue Gebäude biete allerdings deutlich mehr Platz und sei mit modernster Technik ausgestattet, sagte Stephanie Renner, Leiterin der neuen Location. Für die Nutzung der Räume oder die Teilnahme an Workshops gelte das Motto «first come, first serve», sagte Renner. Voraussetzung sei nur, dass die Kreativen mindestens 10 000 Abonnenten auf ihrem Kanal zählen. In Deutschland gebe es mehr als 200 Youtube-Kanäle mit jeweils mehr als einer Million Abonnenten, mehr als 2800 Kanäle verzeichnen über 100 000.