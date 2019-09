SAP investiert 200 Millionen Euro im «Quartier Heidestrasse»

Derzeit beschäftigt SAP in Berlin und Potsdam rund 1000 Menschen. Mit dem neuen Standort ist Platz für rund 450 neue Mitarbeiter. Der Softwarekonzern hatte jüngst zwar in Deutschland Jobs abgebaut, stellt aber gleichzeitig in anderen, zukunftsträchtigen Bereichen ein. An dem neuen Standort soll an den Themen Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernern und Blockchain gearbeitet werden.