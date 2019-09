Aktionär Kinnevik verkauft Zalando-Aktien: Kurs bricht ein

Der schwedische Investor Kinnevik hat eine größere Beteiligung am Berliner Online-Versandhändler Zalando verkauft.

Der Großaktionär platzierte ein Paket von 13,13 Millionen Zalando-Aktien, wie Kinnevik am Dienstag in Stockholm mitteilte. Der Platzierungspreis lag bei rund 42,50 Euro. Am 17. September 2019 verlor das Zalando-Papier am MDax-Ende 9,5 Prozent auf 41,13 Euro. Im bisherigen Jahr steht auch nach dem Kursrutsch allerdings immer noch ein Plus von 82 Prozent zu Buche.