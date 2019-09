Ost-Wirtschaft wächst deutlich stärker als Bundesschnitt

Die ostdeutsche Wirtschaft wächst in diesem Jahr einer aktuellen Prognose zufolge deutlich kräftiger als im Bundesschnitt.

Das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) sagt in seiner am Donnerstag (05. September 2019) veröffentlichten Herbstprognose für den Osten inklusive Berlin ein Plus von 1,0 Prozent voraus. Damit zeigen sich die IWH-Ökonomen etwas optimistischer: Im Sommer hatten sie noch einen Zuwachs von 0,8 Prozent vorhergesagt.