Home24 rutscht weiter ins Minus: Positiver Ausblick

Die Investitionen in Software und ein neues Warenlager haben den Online-Möbelversender Home24 im ersten Halbjahr belastet.

Der operative Verlust, gemessen am bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,5 Millionen Euro auf 23,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag (03. September 2019) in Berlin mitteilte.