Lila Bäcker kann mit Millionen-Bürgschaft des Landes rechnen

Die insolvente Backwaren-Kette Lila Bäcker (Pasewalk) kann mit einer Millionen-Bürgschaft des Landes rechnen.

Es gebe eine grundsätzliche Zustimmung, doch es müssten Bedingungen erfüllt sein, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums am Montag (05. August 2019) in Schwerin. Demnach geht es um einen Bankkredit in Höhe von zehn Millionen Euro, der zu 80 Prozent vom Land verbürgt werden soll. Die wichtigste Bedingung sei, dass das Insolvenzkonzept die Zustimmung des Landes finde, sagte der Sprecher. Entscheiden werde der Bürgschaftsausschuss. Zuvor hatte der NDR berichtet.