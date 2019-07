Philip Morris verlegt f6-Produktion ins Ausland

Der US-Tabakkonzern Philip Morris verlegt die Produktion von f6-Zigaretten von Dresden nach Polen und Tschechien.

«Bereits seit Anfang Juni werden die Zigaretten dort in zwei Werken hergestellt», sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.

Dresdner Standort sattelt um auf Drehtabak

Grund für die Verlegung ist nach Angaben des Sprechers eine neue EU-Richtlinie, wonach künftig alle Verpackungen einen fälschungssicheren Trackingcode enthalten müssen. In Dresden gebe es keine Maschinen, die den Code aufdrucken könnten, hieß es. Allerdings habe die Produktion der f6 am Standort nur fünf Prozent der Kapazitäten ausgemacht. Die sieben betroffenen Mitarbeiter sollen auf andere Bereiche aufgeteilt werden. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 300 Menschen in Dresden. Künftig will sich der Konzern am Standort auf Drehtabak konzentrieren.