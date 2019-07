Batteriefabrik in Lausitz: Fuest sieht keine Chance

Der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, gibt der Lausitz nach Angaben des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) keine Chance für die Ansiedlung einer Fabrik für Batteriezellen.

«Es gibt in der Lausitz heute keine Kompetenz im Bereich Batterien und Mobilität», sagte Fuest dem MDR-Magazin «Umschau» nach Angaben des Senders vom Dienstag (09. Juli 2019). «Eine Batteriefabrik könnte erfolgreich sein, wenn sie in Wolfsburg, in Stuttgart oder in München ist, wo wir schon Expertise haben. Diese gibt es in der Lausitz nicht.» Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hält den Aufbau einer Batteriezellen-Produktion in der Lausitz dagegen für möglich. Die Lausitz in Brandenburg und Sachsen ist vom geplanten Ausstieg aus der Braunkohle bis 2038 betroffen.