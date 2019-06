Lila Bäcker schließt ab sofort alle Filialen in Brandenburg

Von Freitag, den 07. Juni 2019, an bleiben die Filialen der insolventen Bäckereikette «Lila Bäcker» in Brandenburg geschlossen. Damit setzt der Insolvenzverwalter einen der angekündigten Schritte zur Umstrukturierung um, die das Unternehmen retten soll.

Die insolvente Bäckereikette «Lila Bäcker» macht jede fünfte der zuletzt noch betriebenen 330 Filialen dicht. Von Freitag an würden 64 Verkaufsstellen geschlossen bleiben, sagte ein Sprecher von Insolvenzverwalter Rolf Rattunde am Donnerstag auf Anfrage. Diese befänden sich in Berlin und Brandenburg. Auch im Stammland des Unternehmens, Mecklenburg-Vorpommern, hatte es zuvor schon Schließungen gegeben. Der Hauptsitz ist Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald).