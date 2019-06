Anstieg der Verbraucherpreise in Berlin lässt nach

Im Schnitt lagen die Preise im Mai 2019 1,2 Prozent über denen vom Mai 2018, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte.

Urlaub war deutlich günstiger zu haben

Pauschalreisen lagen im Mai 2019 im Schnitt neun Prozent unter den Preisen vom Mai 2018. Die Kosten für Übernachtungen zogen hingegen kräftig an: Übernachtungen in Hotels verteuerten sich um 13 Prozent, in Ferienwohnungen um 6,3 Prozent, in Pensionen um 4 Prozent.